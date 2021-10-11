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Первый Всероссийский форум классных руководителей продолжает работу

Первый Всероссийский форум классных руководителей продолжает работу

В Москве продолжает свою работу Первый Всероссийский форум классных руководителей. В очном формате в нём принимают участие 1000 человек из разных регионов России, в онлайн-формате к мероприятиям форума присоединились более 20 тысяч человек. Форум проводится в рамках Недели учителя, которая проходит в России с 4 по 10 октября и включает мероприятия, посвящённые профессии педагога и направленные на её популяризацию.

Участники дискуссии «Классный руководитель родительского коллектива» обсудили задачи классного руководителя, лучшие практики работы, возможности выстраивания диалога между семьёй и школой.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев поблагодарил педагогов за их жизненный выбор, отметил важность работы классных руководителей и их общения с родительским сообществом.

«Вопросы, которые мы поднимали на этом форуме, несомненно, найдут своё развитие в повестке других мероприятий профессионального сообщества. Меняется школа, меняются ученики, меняются родители – и всё это станет темой наших дальнейших обсуждений», – заявил он.

Круглый стол «Классный коллектив: искусство социализации» был посвящён проблемам поведения детей и подготовке предложений по разработке компетенций классного руководителя по вопросам организации профилактической работы со школьниками группы риска.

Заместитель Министра просвещения Денис Грибов подчеркнул, что участники форума не только поднимают актуальные вопросы, но и предлагают пути их решения. Он отметил актуальность создания платформы, на которой классные руководители смогут делиться своими наработками.

«Каждый классный руководитель – это универсальный специалист, такой ролью в системе координат можно только гордиться. Ваш опыт бесценен, и мы со своей стороны будем оказывать вам всестороннюю поддержку», – заявил Денис Грибов.

На круглом столе «Классный коллектив: искусство инклюзии» речь шла о моделях работы с учащимися с разными образовательными потребностями и индивидуальными особенностями.

10 октября работа форума организована по секциям: в течение дня будут проведены также круглые столы «Классный руководитель: культурный образец», «Современный классный руководитель», «Профессиональная этика педагогов».

# Общество
По материалам: edu.ru

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