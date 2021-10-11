Поддержка педагогов остается в фокусе особого внимания Минпросвещения России

Минпросвещения России уделяет пристальное внимание поддержке учительства страны, каждому, кто отдаёт себя служению детям, служению системе образования. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в приветственном слове к участникам Первого Всероссийского форума классных руководителей, который проводится в рамках Недели учителя. Форум начал свою работу сегодня в Москве и объединил 1000 учителей из разных регионов России. Следить за дискуссиями можно и в онлайн-формате. Для участия в мероприятиях форума зарегистрировались свыше 20 тысяч человек.

«Сегодня многое делается для поддержки учительства, для повышения статуса педагогов, их социальной поддержки. И мы продолжим работать в этом направлении», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Он выразил уверенность в том, что участники Первого Всероссийского форума классных руководителей обозначат актуальные для своих школ и регионов вопросы, а Минпросвещения со своей стороны окажет необходимую помощь в решении возникающих проблем.

Министр напомнил, что одной из важных тем работы форума станет обсуждение Меморандума о развитии и поддержке классного руководства, и обозначил основные направления работы, указанные в этом документе.

«Воспитание личности – это приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации, эта задача реализуется всеми ведомственными структурами, поэтому нам очень важно взаимодействие с Министерством культуры, Министерством спорта, Министерством труда», – заявил Сергей Кравцов.

Он отметил также другие важнейшие аспекты: преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах.

«Классный час – актуальная форма для взаимодействия классного руководителя и обучающихся, внеурочная деятельность – это воспитательный резерв, а содержательность и осознанность – это важнейшие факторы патриотического воспитания. Безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства – это ответственность школы и педагогов», – пояснил Министр просвещения.

Сергей Кравцов акцентировал внимание на том, что цифровые технологии сегодня становятся эффективным дополнением традиционной системы образования, но при этом они никогда не заменят работу учителя и классного руководителя. Живое общение на уроках учеников и педагога – особая ценность в получении новых знаний и процессе воспитания.

Министр подчеркнул, что окончательная версия Меморандума о развитии и поддержке классного руководства будет принята по итогам работы форума 10 октября с учётом мнений его участников.

«Меморандум будет служить основой для реализации государственной политики в сфере образования и воспитания, основой работы Минпросвещения и других структур», – резюмировал Министр просвещения Сергей Кравцов.