Попова: риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата

12:09 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По её словам, отмечается изменение границ очагов, связанные с потеплением и с антропогенным воздействием на природу, в частности, чумы.

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«Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — отметила Попова в ходе общения с журналистами, указав, что экстренное реагирование на такие случаи становится очень важным моментом.

Ранее власти Нинся-Хуэйского автономного района Китая подтвердили факт заражения местной жительницы бубонной чумой. Речь идет о бактериальном заболевании, распространяемое паразитами через диких грызунов. Чума передается от животного к человеку, в частности, при употреблении мяса.





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В регионе ввели повышенный уровень эпидемической опасности.

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