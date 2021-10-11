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Попова: риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата

Попова: риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата

12:09  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По её словам, отмечается изменение границ очагов, связанные с потеплением и с антропогенным воздействием на природу, в частности, чумы.

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«Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — отметила Попова в ходе общения с журналистами, указав, что экстренное реагирование на такие случаи становится очень важным моментом.

Ранее власти Нинся-Хуэйского автономного района Китая подтвердили факт заражения местной жительницы бубонной чумой. Речь идет о бактериальном заболевании, распространяемое паразитами через диких грызунов. Чума передается от животного к человеку, в частности, при употреблении мяса.


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В регионе ввели повышенный уровень эпидемической опасности. 



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По материалам: pnp.ru

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