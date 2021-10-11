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Проект «Профессионалитет» создаст гибкую модель системы подготовки кадров в СПО

Проект «Профессионалитет» создаст гибкую модель системы подготовки кадров в СПО

Опубликован для общественного обсуждения проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ».

Федеральный проект «Профессионалитет» содержит три ключевые инициативы. Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. И третья – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для СПО.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации определяются порядок и условия реализации в 2022–2024 годах новых образовательных программ СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Положения, обозначенные в документе, направлены на разработку, апробацию и внедрение образовательной технологии по автоматизированному конструированию экспериментальных образовательных программ.

Механизмы, предусматриваемые постановлением, позволят создать новую гибкую модель системы подготовки квалифицированных кадров, отвечающую современным потребностям отраслей экономики.

Проект постановления в том числе предполагает создание федеральной цифровой платформы по конструированию экспериментальных образовательных программ с учётом лучших образовательных практик, применяемых предприятиями-работодателями.

В документе подчёркивается, что условия реализации и планируемые результаты освоения экспериментальных образовательных программ не могут быть ниже установленных федеральными государственными образовательными стандартами СПО. Типовые образовательные программы, определяющие структуру, объём, условия реализации экспериментальных образовательных программ, а также планируемые результаты их освоения, будут разрабатываться Министерством просвещения при участии предприятий-работодателей. Сроки обучения составят не более двух лет на базе среднего общего образования и не более трёх лет на базе основного общего образования. Приём учащихся будет осуществляться на конкурсной основе.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что выпускники, обучавшиеся по таким образовательным программам, получат обычные дипломы о среднем профессиональном образовании, а сроки обучения будут сокращены за счёт интенсификации и практико-ориентированного подхода.

# Общество
По материалам: edu.ru

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