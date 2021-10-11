Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин пообещал посетить III Евразийский женский форум

Путин пообещал посетить III Евразийский женский форум

Тема: III Евразийский женский форум


17:39  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что постарается быть на III Евразийском женском форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, сообщает в понедельник ТАСС.

Раз в три года тысячи женщин из разных стран собираются в России, чтобы обсудить самые важные вопросы для всего мира. Главной темой III Евразийского женского форума станет определение глобальной миссии женщин в новой реальности.

«Разумеется, на [Евразийском женском] форуме постараюсь быть», — сказал Путин.


Читайте также:

• Что мешает женщине сделать карьеру • На III Евразийском женском форуме обсудят роль НКО в реализации нацпроектов • В Санкт-Петербурге пройдёт встреча женщин — региональных лидеров Евразии

Организаторами Форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

Своё участие в ведущем мероприятии мировой женской повестки уже подтвердили представительницы почти 100 государств. За три дня они обсудят самые острые темы, с которыми сталкиваются женщины: взаимоотношения в семье, проблемы экономики, экологии, социальных преобразований и другие.

В этом году на форум приглашены представители 21 крупной международной организации. В рамках форума пройдут сессии Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, сессия ЮНЕСКО, ЕАЭС и Всемирного банка.



Ещё материалы: Владимир Путин


1
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Китай назвал неприемлемыми действия США на энергетическом рынке в ЕС
Китай назвал неприемлемыми действия США на энергетическом рынке в ЕС
В Дербенте пройдет очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров»
В Дербенте пройдет очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса
Более 4,5 тысячи школьников Пермского края присоединились к проекту «Билет в будущее»
Более 4,5 тысячи школьников Пермского края присоединились к проекту
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 октября 2021 года
Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгения Медведева на открытии парфюмерного бутика в Москве
Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгения Медведева на открытии
РДШ проведет Всероссийский родительский форум
РДШ проведет Всероссийский родительский форум
Проект «Профессионалитет» создаст гибкую модель системы подготовки кадров в СПО
Проект «Профессионалитет» создаст гибкую модель системы подготовки
СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве
СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве
В Забайкалье проходит марафон хакатонов для школьников
В Забайкалье проходит марафон хакатонов для школьников
Модернизация школьных пищеблоков резко активизирована в Хабаровском крае
Модернизация школьных пищеблоков резко активизирована в Хабаровском
В финале конкурса «Мастер года» примут участие представители всех регионов России
В финале конкурса «Мастер года» примут участие представители всех
В Якутии открылся школьный технопарк «Сайдыс»
В Якутии открылся школьный технопарк «Сайдыс»

Топ на сегодня

В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в Европу
В Германии расследуют причастность Лукашенко к завозу мигрантов в
В Москве завершился Первый всероссийский форум классных руководителей
В Москве завершился Первый всероссийский форум классных руководителей
Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала "Клон" 20 лет спустя
Трагедии, романы и зависимости: как сложилась жизнь актеров сериала
В Кремлевском дворце состоялись концерт ко Дню Учителя и награждение лучших педагогов года
В Кремлевском дворце состоялись концерт ко Дню Учителя и награждение
Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре
Звездный Instagram: звезды на вечеринках, показах и даже на Байконуре

Еще по теме

Карелова назвала борьбу с COVID-19 одной из приоритетных тем III Евразийского женского форума
Святенко рассказала о мероприятиях региональной недели Евразийского Женского форума
В России обсудят, как влиять на соблюдение этических норм в глобальном медиапространстве
Третий Евразийский женский форум пройдёт в очно-заочном формате