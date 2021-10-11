Путин пообещал посетить III Евразийский женский форум

Тема: III Евразийский женский форум

17:39 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что постарается быть на III Евразийском женском форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября, сообщает в понедельник ТАСС.

Раз в три года тысячи женщин из разных стран собираются в России, чтобы обсудить самые важные вопросы для всего мира. Главной темой III Евразийского женского форума станет определение глобальной миссии женщин в новой реальности.

«Разумеется, на [Евразийском женском] форуме постараюсь быть», — сказал Путин.





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Организаторами Форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

Своё участие в ведущем мероприятии мировой женской повестки уже подтвердили представительницы почти 100 государств. За три дня они обсудят самые острые темы, с которыми сталкиваются женщины: взаимоотношения в семье, проблемы экономики, экологии, социальных преобразований и другие.

В этом году на форум приглашены представители 21 крупной международной организации. В рамках форума пройдут сессии Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, сессия ЮНЕСКО, ЕАЭС и Всемирного банка.

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