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Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК

Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК

Президент РФ Владимир Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса в России и включить в него задачи по стимулированию отечественных аграрных разработок, созданию перечня основных сельхозкультур и подготовке кадров.

"У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно здесь нужно обеспечить хорошие информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения", - сказал президент на совещании по развитию АПК.

В список задач Путин также включил создание перечня основных российских сельскохозяйственных культур и видов животных, а также определение уровня обеспеченности ими государства. Кроме того, по словам президента, в России необходимо провести анализ и определить необходимые междисциплинарные направления исследований в области АПК, а также разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, фермеров и образовательных учреждений с точки зрения подготовки кадров.

"Наше сельхозпроизводство показало, что оно уже подошло именно к такому вниманию со стороны государства для своего развития. Хочу пожелать всем успехов и прошу подготовить необходимый перечень поручений", - подытожил Путин.

Также Президентпредложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года и обеспечить ее финансированием.

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По материалам: uposters.ru

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