Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей

Вадим Карасев

Российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию российского агропромышленного комплекса в понедельник.

"Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности. Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений", - отметил глава государства.

Он добавил, что высокий урожай в 2021 году в России объясняется качественными изменениями в лучшую сторону в отрасли сельского хозяйства.

"Даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия. И, конечно, высокие показатели — это результат системных изменений в агропромышленном комплексе", — заключил президент.

