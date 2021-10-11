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Райан Гослинг рассказал, как они с Евой Мендес справлялись с родительскими обязанностями на карантине

Райан Гослинг рассказал, как они с Евой Мендес справлялись с родительскими обязанностями на карантине

40-летний Райан Гослинг и 47-летняя Ева Мендес — одна из самых закрытых голливудских пар. Они крайне редко появляются на публике и светским выходам предпочитают время в кругу семьи. Пара воспитывает двух дочерей: семилетнюю Эсмеральду и пятилетнюю Амаду. После рождения детей Ева сосредоточилась на их воспитании, взяв перерыв в актерской карьере.

О личной жизни пара говорит нечасто, но в последнем интервью изданию GQ актер разоткровенничался о семье. Он рассказал, как они с Евой справлялись с воспитанием дочерей во время карантина. По его словам, это было непросто.


Ева Мендес и Райан Гослинг

Наши дети маленькие, поэтому им было тяжело быть разлученными с другими детьми и семьей. Так что мы делали все возможное, чтобы их развлечь. Я думаю, что на карантине мы сделали больше, чем за всю нашу карьеру,

— рассказал Гослинг.

Он добавил, что они читали детям сказки на ночь разными голосами, и на это уходило много времени.

Ева Мендес и Райан Гослинг познакомились в 2011 году на съемках фильма "Место под соснами". После рождения первой дочери Ева подарила возлюбленному часы, что было для него очень символичным подарком.

Бренд не имел значения. Важен был символ. Это значило, что теперь моя жизнь начала новый отсчет,

— сказал он.


На протяжении многих лет пара прилагала много усилий, чтобы сохранить свою семейную жизнь вдали от посторонних глаз: они никогда не публиковали фотографии своих дочерей в социальных сетях. Ева объясняла, что не будет этого делать, пока дети не станут достаточно взрослыми и не дадут на это свое согласие.У меня всегда была четкая граница, когда дело касалось моего мужчины и моих детей. Конечно, я буду говорить о них, но я не буду публиковать фотографии нашей повседневной жизни. Мои дети еще так малы и не понимают, что на самом деле означает публикация их изображения, у меня нет их согласия на это. И я не буду публиковать их изображения, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне свое согласие,

— объясняла она.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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