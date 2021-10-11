РДШ проведет Всероссийский родительский форум

С 15 по 17 сентября в Воронеже состоится Всероссийский родительский форум Российского движения школьников (РДШ), в котором примут участие порядка 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба РДШ.

«Форум станет отправной точкой для создания и запуска нового проекта «Родительский совет при Корпоративном университете РДШ». Ключевая идея и тема форума – «РДШ и семья: интеграция и консолидация во имя воспитания детей».

Форум направлен на решение таких задач, как создание площадки для совместного проектирования перспектив деятельности Российского движения школьников на 2021/22 учебный год, обсуждение продвижения современных принципов и подходов в сфере семейного воспитания и другие», – уточняется в информационном релизе.

На форуме будут работать различные тематические площадки, на которых участники обменяются опытом, обсудят современные принципы и подходы к семейному воспитанию и выработают рекомендации по вопросам взаимодействия РДШ с родителями.

К участию приглашаются родители школьников, активно участвующие в деятельности РДШ, зарегистрированные на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education), в количестве двух человек от каждого субъекта РФ.