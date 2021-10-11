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Роспотребнадзор приостановил ввоз кукурузной лапши и чипсов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз кукурузной лапши и чипсов из Китая

08:52  Автор: Виктория Карташева


Источник: Роспотребнадзор



Из-за выявленных нарушений Роспотребнадзор с 11 октября приостановил ввоз на территорию России из Китая кукурузной лапши, вермишели, чипсов, а также наборов для детей, которые состоят из яиц с десертом из шоколадного крема и печенья и игрушкой внутри. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в этих товарах были обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9 процента. При этом в некоторых образцах содержание запрещённых компонентов превышено в пять раз. В то же время маркировка продукции не сообщает о наличии генетически модифицированных компонентов, заявили в ведомстве.

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Ввоз приостановлен до особого распоряжения в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». При том был усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией в рамках контрольно-надзорной деятельности за продукцией в обороте. Это распространяется и на другую продукцию от китайских производителей, подчеркнули в Роспотребнадзор.


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С 9 октября в России вступило постановление правительства, продлевающее до 31 декабря 2022 года срок запрета на ввоз продовольствия из западных стран, введённого в 2014 году. Эмбарго распространяется на товары из США, Евросоюза, Украины, Канады, Австралии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.



#продукты


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По материалам: pnp.ru

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