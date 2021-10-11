Рунические ставы на удачу в работе и бизнесе

Вадим Карасев

Защитить свой бизнес, не дать конкурентам победить и успешно развиваться помогут рунические ставы. С их помощью получится преуспеть в деловой среде, развивать свое дело и привлекать удачу.

С помощью рун можно привлечь в жизнь нужные перемены, обрести счастье и справиться с любыми трудностями. Эксперты предлагают dailyhoro. ru использовать рунические ставы для успешной работы, чтобы с их помощью продвигаться по карьерной лестнице, развивать бизнес и не бояться конкурентов. Руны можно нанести на амулет или талисман, а также нарисовать на бумаге или доске, повесив их в своем кабинете

Рунический став для победы над конкурентами





Такой став можно нанести на бусины или на листок бумаги, положив его в ящик стола. Он поможет выйти из тени, без труда справиться с конкурентами и оставаться на плаву, минуя проблемы и преграды.

Рунический став для успеха в бизнесе

Рунасимволизирует победу, придает уверенности и наделяет силами для борьбы с конкурентами.в руническом ставе отвечает за движение. Она поможет привлечь успех в любом начинании, избавит от сомнений и страхов.дарит уверенность, возможность искать новые идеи и ответственность, без которой невозможны победы в делах.Рунаусиливает лучшие качества, а также действует как талисман защиты, разрушая коварные замыслы конкурентов и завистников.





Став усиливает лучшие качества, повышает ответственность и дает возможность принимать верные решения для развития собственного дела.

Рунический став от конкурентов

стимулирует активность, силу воли и придает сил для решения сложных задач.привлекает финансы и ведет по пути наименьших затрат, помогая увеличивать прибыль.усиливает интуицию, которая помогает принимать верные решения и обходить проблемы стороной.





Этот став лучше всего нарисовать на небольшом листочке и незаметно передать его конкуренту. Если сделать это нельзя, то став кладут на фотографию человека или людей, мешающих развитию бизнеса или продвижению по карьерной лестнице.

Две руны Исо по бокам от руны Райдо буквально запечатывают путь соперникам. Действие данного става не дает возможностей для развития, и конкуренты будут раз за разом сталкиваться с проблемами, на решение которых будет уходить много времени.

Рунический став на успешные переговоры





Крепко стоять на ногах и не ошибиться в выборе сотрудников, найти надежных партнеров и обзавестись важными контактами поможет рунический став.

Рунапритянет людей, которые помогут развитию бизнеса или помогут в продвижении по карьере.наделяет силой, позволяющей притягивать в жизнь нужных людей, не ошибаться в подборе персонала или при заключении сделок, а также защищает от неверных выводов и отводит беды.защитит от неудач и происков конкурентов, действует на подсознание, усиливая волю к победе и дает возможность построить прочный фундамент для развития задуманного дела.