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"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз расстроил поклонников

"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз расстроил поклонников

59-летнего Тома Круза едва могут узнать поклонники, которых расстроило необычайно опухшее лицо голливудской звезды, сообщает Medialeaks.

Накануне Тома Круза засняли в Сан-Франциско на бейсбольном матче Национальной лиги. Внешний вид голливудской звезды встревожил поклонников.

Многие фанаты обратили внимание на необычайно пухлые щеки актера. Одни решили, что причиной их появления стал лишний вес, другие же предположили, что Том Круз сделал уколы красоты или лег под нож хирурга.

Нашлись и те, кто вовсе не смог поверить, что на фото запечатлен Том Круз, ведь еще в августе актер был в прекрасной форме. Другие поклонники сошлись на том, что возрастные изменения наконец взяли верх над голливудским красавчиком.

"Похоже, не я один поднабрал за карантин", "Это точно двойник Тома Круза. Это не может быть настоящий Том Круз. Он бы сидел в VIP-ложе или, если бы это была игра НБА, в первом ряду", "Его лицо выглядит так странно, будто это и не он. Он сделал пластическую операцию? Я не осуждаю. Но он выглядит совершенно непохожим на себя, будто Гермиона пульнула в него жалящим заклинанием", "Похоже, что у Тома Круза аллергия на орехи", "Тому Крузу почти 60 лет, и он наконец-то стал показывать признаки старения", — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Элджей напугал фанатов постаревшим лицом.

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По материалам: uposters.ru

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