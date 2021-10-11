Сельма Блэр презентовала документальный фильм о своей борьбе с рассеянным склерозом: "Это многое для меня значит"

Вадим Карасев

49-летняя Сельма Блэр представила документальный фильм о своей болезни под названием Introducing, Selma Blair, снятый режиссером Рэйчел Флейт. В фильме Сельма рассказала об эмоциях, которые испытывала, когда впервые услышала от врачей свой страшный диагноз — рассеянный склероз, а также эмоциональных и физических страданиях, которые испытывала на пути к ремиссии.





Сельма Блэр

На презентации фильма, которая прошла в минувшую субботу в Хэмптонсе, Сельма не смогла сдержать слез, когда после фильма зрители аплодировали ей стоя. Позже звезда фильма "Жестокие игры" объяснила, что столь эмоциональная реакция в том числе связана с ее болезнью.

Еще минуту назад я не чувствовала себя так невероятно, как сейчас. Я была настроена довольно сурово, так что спасибо вам. Из-за болезни у меня также наблюдается псевдобульбарный синдром (он характеризуется неконтролируемыми приступами плача или смеха. — Прим. ред.), поэтому я не могу перестать плакать. Но эта реакция лучше, чем ее альтернатива. Другие вещи, которые происходят при этом расстройстве, — самая настоящая гадость, так что лучше слезы. Жаль, что я не могу быть более собранной перед толпой. Это многое для меня значит,

— обратилась к собравшимся на премьере гостям Блэр.





Сельма Блэр и Рэйчел Флейт

Одной из ключевых фигур в документальном фильме стала мама Сельмы Молли Кук. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет в мае прошлого года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Блэр не смогла присутствовать на ее похоронах. На премьере Сельма призналась, что это ее первая дальняя поездка после начала пандемии, и рассказала, какие эмоции испытывает по этому поводу:

Я так счастлива снова быть среди людей. Я поняла, что моя поездка в Хэмптонс стала моим первым выходом из дома с начала пандемии коронавируса. Я даже не смогла съездить к себе на родину, чтобы похоронить маму. Я понимаю, насколько это трогательно — просто первый раз выйти за кофе и навестить свою любимую лошадь.





Сельма Блэр с сыном Артуром

Напомним, что Сельма Блэр публично рассказала о своем диагнозе в 2018 году. С того момента актриса прошла несколько курсов лечения, а в августе этого года сообщила, что у нее наконец наступила ремиссия. Главной мотивацией на лечение Блэр считает своего десятилетнего сына Артура.

У меня отличный прогноз. Наступила ремиссия. Лечение стволовыми клетками подействовало. На это потребовалось около года, но теперь воспаления действительно уменьшились,— рассказала Блэр.

Яна Марковская