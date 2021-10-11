Сергей Кравцов: «Наша задача – быть в постоянном диалоге с учителем»

Всероссийский экспертный педагогический совет (ВЭПС) за полтора года своей деятельности дал новый импульс работе всего образовательного сообщества России. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, открывая второй день очного заседания Совета.

Заседание ВЭПС проводится под председательством Министра просвещения Сергея Кравцова.

«Я хочу поблагодарить каждого участника Совета. Благодаря нашей совместной работе мы смогли решить много важных вопросов. Они касаются уменьшения отчётности в работе педагогов, систематизации оценочных процедур, повышения статуса педагога, формирования единого образовательного пространства, создания рабочих программ по обучению и воспитанию», – обратился к педагогам Сергей Кравцов.

Он информировал, что планируется создать экспертный совет при профильном комитете Госдумы и в этот совет могут войти лауреаты конкурса «Учитель года России» и представители ВЭПС.

«Наша задача – быть в постоянном диалоге с учителем. Мы должны понимать проблемы, которые есть у педагогического сообщества, и затем вместе принимать необходимые решения. Мы надеемся на вашу активную позицию и обратную связь. Вы – наши помощники и союзники, а мы со своей стороны работаем для вас», – подчеркнул глава Минпросвещения.

В заседании ВЭПС принимают участие представители Минпросвещения России и руководители подведомственных организаций. Прямая трансляция ведётся по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7z4xXZHiNI4

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России. Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования в 2020 году. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов.

Совет призван расширить участие педагогов в обсуждении необходимых мер по развитию системы образования и воспитания.

Все предложения педагогического сообщества внимательно изучаются, и экспертное сообщество даёт максимально подробные рекомендации.

Очное заседание Всероссийского экспертного педагогического совета входит в перечень мероприятий Недели учителя, которая проходит с 4 по 10 октября.