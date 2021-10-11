Серию консультаций «На все 100» продолжил выпуск о ЕГЭ по математике

Эфир, посвященный подготовке к ЕГЭ по базовой и профильной математике, продолжил серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 100». Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Руководитель Комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко рассказал о нюансах выполнения экзаменационной работы, изменениях 2022 года и ответил на вопросы выпускников и учителей.

В экзамене по математике базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача и усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии, изменен порядок заданий и максимальный первичный балл. В экзаменационную работу добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели.

Из ЕГЭ по математике профильного уровня исключены три задания базового уровня сложности (практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости, задание базового уровня по геометрии) и добавлены два новых задания (алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности). Также была скорректированы система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом.

«Никаких сюрпризов в экзамене по математике быть не может, ведь экзамен основан на том, что проходят в школе, на федеральном государственном образовательном стандарте, на действующих учебниках. Поэтому главный совет по подготовке – просто хорошо учиться в школе», – считает Иван Ященко.

Видеозапись консультации доступна на страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

14 октября в 15:00 серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ продолжит эфир, посвященный подготовке к ЕГЭ по истории.

Проект создан разработчиками экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).