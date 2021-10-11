Шепотки на падающие листья: как привлечь удачу в золотую осень

Вадим Карасев

Осень — прекрасная пора, когда можно запросто привлечь удачу благодаря простым шепоткам. Для этого не обязательно выполнять сложные ритуалы и обряды — достаточно прогуляться по парку и выучить простые слова, способные изменить жизнь к лучшему.

Осень можно сделать не унылой и пасмурной, а яркой и позитивной, и немалую роль в этом играет настроение. Улучшить его эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают с помощью простых действий: поиска себя, выполнения ритуалов на счастье и шепотков на падающие листья. С помощью последних осень действительно станет золотой, а мечты — исполнятся.

1. Во время прогулки по парку или просто проходя по улице мимо дерева, с которого падают листья, шепчут: «Листья опадают, удачу мне привлекают». После этого по листьям проходят, чтобы взять удачу с собой.

2. Падающий лист — прекрасная возможность, чтобы загадать желание. Перед тем, как его озвучить, шепчут: «Листок опадает, желание мое исполняет, удачу в жизнь привлекает». Листочек берут с собой домой и помещают в книгу. Как только желание исполнится, его достают и пускают по ветру со словами благодарности.

3. Падающие листья — завораживающее зрелище. Любуясь на листопад, шепчут: «Листья словно на балу кружатся, удачу кружат, ко мне спешат. Как под листопад попаду, так и удачу на весь год получу». Самый красивый и яркий листок забирают домой, чтобы он служил талисманом удачи до следующей осени.

4. Во время листопада выбирают листок, который упал изнанкой вверх. Его поднимают и шепчут: «Удачу к себе привяжу, проблемы стороной обхожу». После этого листок бережно опускают под дерево и уходят, не оборачиваясь.

5. Привлечь удачу во время листопада поможет и такой шепоток: «Природа засыпает, а удача моя не уходит, со мной привязанная ходит». После этого на дерево, которое осыпается, повязывают алую ленту.