Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шепотки на падающие листья: как привлечь удачу в золотую осень

Шепотки на падающие листья: как привлечь удачу в золотую осень

Осень — прекрасная пора, когда можно запросто привлечь удачу благодаря простым шепоткам. Для этого не обязательно выполнять сложные ритуалы и обряды — достаточно прогуляться по парку и выучить простые слова, способные изменить жизнь к лучшему.


Осень можно сделать не унылой и пасмурной, а яркой и позитивной, и немалую роль в этом играет настроение. Улучшить его эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают с помощью простых действий: поиска себя, выполнения ритуалов на счастье и шепотков на падающие листья. С помощью последних осень действительно станет золотой, а мечты — исполнятся.

1. Во время прогулки по парку или просто проходя по улице мимо дерева, с которого падают листья, шепчут: «Листья опадают, удачу мне привлекают». После этого по листьям проходят, чтобы взять удачу с собой.

2. Падающий лист — прекрасная возможность, чтобы загадать желание. Перед тем, как его озвучить, шепчут: «Листок опадает, желание мое исполняет, удачу в жизнь привлекает». Листочек берут с собой домой и помещают в книгу. Как только желание исполнится, его достают и пускают по ветру со словами благодарности.

3. Падающие листья — завораживающее зрелище. Любуясь на листопад, шепчут: «Листья словно на балу кружатся, удачу кружат, ко мне спешат. Как под листопад попаду, так и удачу на весь год получу». Самый красивый и яркий листок забирают домой, чтобы он служил талисманом удачи до следующей осени.

4. Во время листопада выбирают листок, который упал изнанкой вверх. Его поднимают и шепчут: «Удачу к себе привяжу, проблемы стороной обхожу». После этого листок бережно опускают под дерево и уходят, не оборачиваясь.


5. Привлечь удачу во время листопада поможет и такой шепоток: «Природа засыпает, а удача моя не уходит, со мной привязанная ходит». После этого на дерево, которое осыпается, повязывают алую ленту.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Особенности биметаллических радиаторов отопления
Особенности биметаллических радиаторов отопления
Бинариум - как не слить торговый депозит
Бинариум - как не слить торговый депозит
Битва платьев: Мария Кожевникова против Эбигейл Бреслин
Битва платьев: Мария Кожевникова против Эбигейл Бреслин
Шепотки на падающие листья: как привлечь удачу в золотую осень
Шепотки на падающие листья: как привлечь удачу в золотую осень
В Польше заговорили о передаче СП-2 европейским хозяевам
В Польше заговорили о передаче СП-2 европейским хозяевам
Завершаем день правильно: как подготовить свою энергетику ко сну
Завершаем день правильно: как подготовить свою энергетику ко сну
В Москве открылся первый всероссийский форум классных руководителей
В Москве открылся первый всероссийский форум классных руководителей
Обладатель Нобелевской премии мира назвал Моргенштерна "говном"
Обладатель Нобелевской премии мира назвал Моргенштерна
Рунические ставы на удачу в работе и бизнесе
Рунические ставы на удачу в работе и бизнесе
Канцлер Австрии Себастьян Курц снова ушел в отставку
Канцлер Австрии Себастьян Курц снова ушел в отставку
Лунный день сегодня 11 октября 2021 года
Лунный день сегодня 11 октября 2021 года
Аналитики составили портрет типичного покупателя онлайн-магазина
Аналитики составили портрет типичного покупателя онлайн-магазина

Топ на сегодня

Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль" в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда "Москва-2020"
На Большой кольцевой линии начнут ходить новые поезда
Зеркальная дата 10.10: как исполнить свои желания 10 октября 2021 года
Зеркальная дата 10.10: как исполнить свои желания 10 октября 2021 года
В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ
В Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ
Битва платьев: Дарья Коновалова против Елизаветы Песковой
Битва платьев: Дарья Коновалова против Елизаветы Песковой

Еще по теме

Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье
Заготавливаем удачу и здоровье на зиму: шепотки и обряды для закруток
Ритуалы в день рождения: на желание, удачу и богатство
Простое средство на кухне, которое сильно притягивает удачу