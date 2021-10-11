Школьники Томской области принимают участие в смене «Навстречу «Большим вызовам»

В Томской области в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проходит стартовая смена-интенсив «Навстречу «Большим вызовам», посвященная подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом сообщает пресс-служба Департамента общего образования региона.

В программе принимают участие 60 школьников и 11 педагогов из десяти районов Томской области. По итогам обучения будут сформированы проектные и исследовательские команды. Проекты, которые разрабатывают ребята, поддержат специалисты Регионального центра развития образования, представители образовательных организаций и профильных предприятий. Эти работы будут представлены экспертному сообществу в марте 2022 года во время финала регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Организаторами смены выступают Департамент общего образования Томской области, Региональный центр развития образования (Томский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей). Программа смены-интенсива разработана при участии региональных университетов, ведущих тренеров страны.