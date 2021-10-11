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Школы и колледжи Свердловской области участвуют в исследовании по модели PISA

Школы и колледжи Свердловской области участвуют в исследовании по модели PISA

В Свердловской области начинается исследование качества образования по модели международной программы PISA.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики региона.

Исследование проводится в период с 11 октября по 5 ноября в 154 школах и двух учреждениях СПО: техникуме «Рифей» и колледже им. И.И. Ползунова (филиал в г. Пышме). Оно предполагает оценку функциональной грамотности школьников и студентов. В выборку вошли образовательные организации из 59 муниципальных образований.

В исследовании участвуют обучающиеся в возрасте от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев.

Международные исследования по модели PISA (Programme for International Student Assessment) проводятся, как правило, раз в три года.  Результаты исследований позволяют выявлять и объективно сравнивать изменения, происходящие в системах образования разных стран, и оценивать эффективность мер, которые принимаются для развития системы образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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