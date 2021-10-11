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СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве

СМИ: Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве

72-летний эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией, сообщает "Газета.ру".

По данным издания, знаменитый артист пожаловался врачам на высокую температуру, кашель и слабость.

Как отмечается, ставший в этом году наставником шоу "Голос 60+" Валерий Леонтьев лечился самостоятельно на протяжении нескольких дней. 

После того, как ПЦР-тест на ковид показал положительный результат, певец решил обратиться за помощью, сообщает "Московский комсомолец".

Состояние знаменитого артиста медики оценивают сейчас как средней степени тяжести.

Как писал ранее NEWSTES, Валерий Леонтьев перестал выходить в свет после нескольких серьезных операций.

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По материалам: uposters.ru

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