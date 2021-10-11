Столичных школьников приглашают к участию в конкурсе «Московский вернисаж»



В столице стартовал конкурс детского рисунка «Московский вернисаж». В этом году он посвящен культурному наследию народов России.

Принять участие могут школьники с 1-го по 11-й класс.

Конкурс проводится в три этапа. На школьном ребята представят работу в одной из шести номинаций: пейзаж, портрет, натюрморт, иллюстрация, бытовой жанр или плакат. До 31 октября педагоги выбирают победителей и призеров в своей образовательной организации и регистрируют их на сайте конкурса. Эти ребята станут участниками окружного этапа, который пройдет с 1 по 21 ноября. Им предстоит выполнить творческую работу на выбранную тему.

Итоги окружного этапа станут известны 3 декабря. Авторы лучших работ попадают на заключительный очный этап, который состоится 18 декабря.

Конкурсантам предстоит создать авторскую картину за несколько часов. Оценивать рисунки ребят будет жюри, в состав которого войдут преподаватели Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, представители творческой лаборатории «Театр художника. Опыт погружения» и школы № 548.

Конкурс детского рисунка «Московский вернисаж» проводится Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки в восьмой раз. В прошлом учебном году в нем приняли участие более 14 тысяч школьников.