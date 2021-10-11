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Сведения о ЧС предложили не относить к служебной тайне в области обороны

Сведения о ЧС предложили не относить к служебной тайне в области обороны

22:30  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство обороны предложило не относить к служебной тайне в области обороны сведения о чрезвычайных ситуациях и опасных для экологии процессов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается запретить относить к служебной тайне информацию, необходимую для обеспечения безопасного существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных объектов, в том числе сведения о ЧС, опасных природных явлениях и процессах, экологическую, гидрометеорологическую, гидрогеологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую информацию.

Кроме того, предлагается запретить относить к служебной тайне информацию содержащуюся в архивных документах, порядок и решения рассмотрения заявлений и обращений граждан, а также сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов.

В проекте отмечается, что за соблюдение данных ограничений, как и за обоснованность решения об отнесении сведений к служебной тайне персональную ответственность несут должностные лица, принявшие соответствующее решение.

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11 июня президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которой информация о реализации мероприятий в области обороны, не составляющая гостайну и не являющаяся общедоступной, отнесена к конфиденциальной. Поправки внесены в закон «Об обороне», они вводят понятие служебной тайны в области обороны. 



#происшествия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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