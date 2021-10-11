Тесты на употребление никотина планируют включить в профосмотры детей

Вадим Карасев

Исследования на употребление никотина могут включить в программу профилактических осмотров детей. Такое поручение содержится в протоколе заседания Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленном секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Минздраву России проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)", — говорится в протоколе.

Соответствующие изменения должны быть направлены властям к декабрю 2021 года. Также руководителям Минпросвещения, Минюста и МВД поручено к маю следующего года представить предложения по усилению ответственности родителей при выявлении случаев курения среди несовершеннолетних. Например, одной и мер может быть увеличение штрафа по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ответственность ужесточат и для продавцов с арендодателями — за продажу никотинсодержащей продукции детям или предоставление в аренду устройств для ее потребления. На данный момент в ходе профосмотров несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотических средств и психотропных веществ.

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