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Упоминание о Северной Америке нашли в итальянской хронике XIV века

Упоминание о Северной Америке нашли в итальянской хронике XIV века

Профессор Миланского университета Паоло Кьеза обнаружил в хронике, рукопись которой датируется примерно 1345 годом, упоминание о Северной Америке.

«Всеобщая хроника» (Cronica universalis) была написана на латинском языке доминиканским монахом Гальвано Фьяммой. При ее составлении Гальвано Фьямма использовал не только письменные источники, но и устные рассказы. В частности, он, ссылаясь на слова моряков, которые бывают в море у Дании и Норвегии, говорит, что к северу от Норвегии расположена Исландия, а далее располагается остров Гренландия (Grolandia), «где правит один епископ». По словам Гальвано Фьяммы, у местных жителей «нет ни зерна, ни вина, ни фруктов, но они питаются молоком, мясом и рыбой», «они не смеют кричать и поднимать шум, чтобы дикие звери не услышали их и не съели». В Гренландии есть большие белые медведи, которые уносят потерпевших кораблекрушение на берег, а также там имеются большие стаи белых соколов, которых доставляют «императору Катая».

Далее Гальвано Фьямма сообщает, что к западу от Гренландии «есть некая земля, называемая Маркалада (Marckalada), где обитают гиганты и строят здания из каменных плит настолько больших, что ни один человек не мог сложить из них дом, если бы он не был гигантом. Там есть зеленые деревья и очень много птиц и животных».

Профессор Кьеза полагает, что Маркалада из хроники Гальвано Фьяммы соответствует Маркланду (Markland) из скандинавских источников. В «Саге о гренландцах» рассказывается, что Лейф Эрикссон отправился в 1002 или 1003 годах по маршруту, ранее пройденному Бьярни Херйольфссоном. Первая земля, где очутился Эрикссон, была покрыта плоскими камнями, поэтому он назвал ее Хеллуланд («Земля плоских камней»). Затем Эрикссон обнаружил равнинную лесистую местность с белыми песчаными пляжами, которую он назвал Маркланд («Лесная земля»). Люди Эрикссона нарубили деревьев и доставили их в Гренландию, где древесина была дефицитом. «Сага о гренландцах» также повествует о 160 мужчинах и женщинах, которые остались на зимовку в Маркланде около 1010 года во главе с Торфинном Карлсефни. «Сага об Эрике Рыжем» указывает на то, что Маркланд находится к югу от Хеллуланда, к северу от Винланда у Кьяларнеса, к северо-западу от острова под названием Бьярней. По представлению современных ученых, Маркландом викинги называли побережье полуострова Лабрадор.

Описание Марклада у Гальвано Фьяммы пока остается единственным упоминанием этой земли за пределами скандинавских источников. По мнению Паоло Кьезы, сведения о ней Гальвано Фьяма мог получить от генуэзских моряков, которые были хорошо осведомлены о состоянии дел у мореходов Северной Европы. «Генуэзцы, возможно, привезли в свой город разрозненные новости об этих землях, какие-то реальные, а какие-то фантастические, которые они слышали в северных гаванях от шотландских, британских, датских, норвежских моряков, с которыми они торговали», — говорит он.

Перевод с латыни «Всеобщей хроники» Гальвано Фьяммы пока не опубликован. Его планирует издать Миланский университет. Исследование Паоло Кьезы, содержащее обширные цитаты из хроники и их перевод, напечатано в рецензируемом научном журнале Terrae Incognitae.

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По материалам: polit.ru

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