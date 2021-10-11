В Дербенте пройдет очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров»

13 октября в городе Дербенте (Республика Дагестан) стартуют мероприятия очного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров».

«Фестиваль-конкурс направлен на вовлечение молодых мастеров из числа студентов в процессы сохранения и развития культуры народов Российской Федерации, в том числе традиционных художественных ремесел регионов, народных промыслов и новых творческих техник», – уточняется в информационном релизе оргкомитета фестиваля.

В ходе заочного этапа студенты 166 вузов и колледжей представили более 500 работ в 15 номинациях. Они продемонстрировали владение ремеслами (ткачество, вышивка, обработка металла, керамика и др.) и умение вести поисково-исследовательскую деятельность для создания работ, посвященных национальной одежде и музыкальным инструментам, сказкам и традициям народов России.

В очном этапе будут участвовать представители 60 образовательных организаций из 40 регионов. Им предстоит провести презентацию своих работ и принять участие в конкурсных испытаниях.

Экспертный совет оценит не только владение различными техниками, уровень мастерства участников и качество исполнения конкурсных работ, но и оригинальность замысла и подачи материала, а также сочетание в работе традиций и новаторства.

В программе очного этапа для участников предусмотрены мастер-классы и ярмарка творческих работ.

Фестиваль-конкурс проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

