В Дербенте пройдет очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров»
13 октября в городе Дербенте (Республика Дагестан) стартуют мероприятия очного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров».
«Фестиваль-конкурс направлен на вовлечение молодых мастеров из числа студентов в процессы сохранения и развития культуры народов Российской Федерации, в том числе традиционных художественных ремесел регионов, народных промыслов и новых творческих техник», – уточняется в информационном релизе оргкомитета фестиваля.
В ходе заочного этапа студенты 166 вузов и колледжей представили более 500 работ в 15 номинациях. Они продемонстрировали владение ремеслами (ткачество, вышивка, обработка металла, керамика и др.) и умение вести поисково-исследовательскую деятельность для создания работ, посвященных национальной одежде и музыкальным инструментам, сказкам и традициям народов России.
В очном этапе будут участвовать представители 60 образовательных организаций из 40 регионов. Им предстоит провести презентацию своих работ и принять участие в конкурсных испытаниях.
Экспертный совет оценит не только владение различными техниками, уровень мастерства участников и качество исполнения конкурсных работ, но и оригинальность замысла и подачи материала, а также сочетание в работе традиций и новаторства.
В программе очного этапа для участников предусмотрены мастер-классы и ярмарка творческих работ.
Фестиваль-конкурс проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».