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В финале конкурса «Мастер года» примут участие представители всех регионов России

В финале конкурса «Мастер года» примут участие представители всех регионов России

В подмосковном Межрегиональном центре компетенций – техникуме имени С.П. Королёва стартовали финальные испытания первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастер года», объединившего преподавателей колледжей и техникумов из всех регионов России. Мероприятие проводит Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев выразил надежду, что конкурс «Мастер года» года будет проводиться ежегодно и станет «открытой площадкой демонстрации лучших образовательных практик и ярких педагогических открытий, позволит поднять престиж системы среднего профессионального образования и общий уровень педагогической культуры».

Все участники финала прошли два этапа конкурса: отборочный и региональный.

Очный тур включает несколько этапов. Этап «Учебное занятие» пройдёт по нескольким направлениям: отделочные и строительные работы, электроснабжение, техническое обслуживание, информационные системы, поварское и кондитерское дело, сестринское дело, автодело, реклама, швейное дело, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, ветеринария, гостиничное дело, нефтегазовое дело, парикмахерское искусство, экономика и бухгалтерский учёт.

С 11 по 14 октября более десяти лучших подмосковных колледжей предоставят свои мастерские, лаборатории и аудитории для демонстрации профессионального мастерства финалистов конкурса.

По итогам конкурсных состязаний в преподавании профессиональных дисциплин жюри отберёт десять лауреатов конкурса, которым предстоит пройти творческий тур «Профориентация в цифре».

Подведение итогов, торжественная церемония закрытия и объявление победителей состоятся 15 октября в Доме правительства Московской области.

В рамках деловой программы Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдут круглый стол на тему «Кадровый потенциал профессионального образования: новая реальность и прогнозы развития» и форсайт-сессия «Подготовка кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда», в которых примут участие представители Министерства просвещения, профильных организаций, профессиональных объединений и крупных работодателей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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