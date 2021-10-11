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В ФСБ уточнили, кого могут признать иноагентом

В ФСБ уточнили, кого могут признать иноагентом

Тема: Постановления правительства


00:27  Автор: Марина Третьякова



Целенаправленный сбор военно-технических данных в интересах иностранных источников может быть основанием для признания человека иностранным агентом. Список таких сведений утверждён приказом ФСБ, который вступает в силу 11 октября.

В списке 60 позиций, они не подпадают под определение государственной тайны. В некоторых случаях указано, что запрещено собирать закрытые данные, то есть не опубликованные в открытых источниках.

Например, иноагентом могут признать того, кто для иностранного заказчика собирает данные о морально-психологической обстановке в войсках, методах подготовки военнослужащих, потребностях и материальном обеспечении силовых подразделений. Также в списке данные о прогнозах развития военно-политической обстановки, о расследовании преступлений в армии и многие другие.

В части военно-технической деятельности большинство сведений касаются космической отрасли и работы госкорпорации «Роскосмос», не связанной с созданием техники научного и социально-экономического значения. Например, данные о целевых программах и финансовых проблемах, тормозящих развитие госкорпорации, о позиции её представителей на переговорах с иностранными организациями. В этом же списке — информация о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при разработке вооружений, об импорте продукции двойного назначения и о развитии космической ядерной энергетики.  


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Сбор подобных данных в интересах иностранных заказчиков, будь то государственная структура или частное лицо, может стать основанием для признания иноагентом, если человек оказывал такие услуги за деньги или другую поддержку, и при этом его действия не имеют признаков шпионажа или измены Родине.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#иноагенты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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