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В Якутии открылся школьный технопарк «Сайдыс»

В Якутии открылся школьный технопарк «Сайдыс»

В Якутии состоялось торжественное открытие нового школьного технопарка «Сайдыс», созданного  на базе Майинского лицея имени И.Г. Тимофеева. Об этом сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).

Директор лицея Татьяна Попова отметила, что технопарк оснащен самым современным оборудованием и это позволит усилить деятельность по профориентации школьников.

«Уверены, что в таких условиях наши дети и педагоги смогут реализовать самые смелые идеи и проекты», – отметила она.

«Сайдыс» стал первым технопарком, созданным в рамках реализации нового проекта Целевого фонда будущих поколений РС (Я) «Детские инновационные центры» по целевой программе фонда «Во имя будущего» на 2021–2023 гг.

«Расширение сети детских технопарков, центров цифрового образования и других инновационных центров будет способствовать широкому охвату детей в республике, в том числе и в сельской местности. Это одно из ключевых условий для создания системной подготовки квалифицированных кадров для современной экономики», – подчеркнул генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС (Я) Владимир Егоров.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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