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В Липецкой области прошли профориентационные школы

В Липецкой области прошли профориентационные школы


В Центре дополнительного образования Липецкой области прошли дистанционные профориентационные школы, в  онлайн-формате в работе школ приняли участие 280 ребят.

Занятия были посвящены двум профессиональным сферам: интернет-маркетингу и графическому дизайну.

Участники учились создавать в социальной сети страницу туристической зоны Липецкой области. Главное условие – готовый продукт должен соответствовать правилам ведения сообщества. Слушатели направления «Графический дизайн» создавали иллюстрации.

С ребятами работали педагоги центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России.

Двухдневный курс обучения завершился презентацией готовых проектов.

Следующая профориентационная школа с дистанционной двухдневной сменой пройдет 23 и 24 октября по направлению «Кибергигиена».

# Общество
По материалам: edu.ru

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