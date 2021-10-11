В Липецкой области прошли профориентационные школы



В Центре дополнительного образования Липецкой области прошли дистанционные профориентационные школы, в онлайн-формате в работе школ приняли участие 280 ребят.

Занятия были посвящены двум профессиональным сферам: интернет-маркетингу и графическому дизайну.

Участники учились создавать в социальной сети страницу туристической зоны Липецкой области. Главное условие – готовый продукт должен соответствовать правилам ведения сообщества. Слушатели направления «Графический дизайн» создавали иллюстрации.

С ребятами работали педагоги центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России.

Двухдневный курс обучения завершился презентацией готовых проектов.

Следующая профориентационная школа с дистанционной двухдневной сменой пройдет 23 и 24 октября по направлению «Кибергигиена».