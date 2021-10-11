В Москве наградили победителей профессиональных конкурсов

В Москве, в государственном Кремлёвском дворце прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню учителя.

Праздничная программа началась с видеоприветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными, положительными эмоциями и добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей, коллег, искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд, за вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для её будущего – всё, что вы делаете, безусловно, напрямую влияет на её судьбу, и это невозможно переоценить», – подчеркнул глава государства.

В этом году традиционный праздничный концерт изменил свой формат – специально для педагогов был создан мюзикл «Школьная история», состоящий из нескольких тематических эпизодов, которые рассказывают о профессии учителя: «Дневник», «Начальная школа», «Подвижники», «Подвиг», «Инклюзия», «Новаторы» и «Спасибо учителям». На сцену выходили не только творческие коллективы, но и сами преподаватели.

Завершением праздничной программы стало торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил Большого хрустального пеликана победителю Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» Екатерине Костылевой.

«Мы говорим спасибо учителям не только сегодня, мы говорим им спасибо каждый день. Именно от вас зависит будущее нашей страны, будущее наших детей, будущее всей России», – отметил Министр.

Екатерина Костылева поблагодарила за поддержку своих коллег, участников конкурса и учеников из Тюмени и из Ростова-на-Дону, где проходили конкурсные испытания.

«Большой хрустальный пеликан впервые отправится в Тюменскую область – для всех нас это большая честь и большая ответственность», – заявила она.

Победителя Всероссийского конкурса «Директор года России – 2021» Майю Майсурадзе, директора подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова, наградил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий.

Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2021» учитель-логопед из детского сада № 93 города Рыбинска Ярославской области Ольга Хитрова получила Хрустальную жемчужину из рук председателя Общероссийского Профсоюза образования Галины Меркуловой.

Победителю Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2021» педагогу-психологу Екатеринбургского центра педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Светлане Котовой награду вручила первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Ольга Казакова.

Победителя Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» учителя-логопеда школы № 522 города Санкт-Петербурга Ольгу Самарину поздравил директор московской школы № 109 заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Ямбург.

Праздничное мероприятие в Государственном Кремлёвском дворце завершило событийный ряд Недели учителя, которая проходила в России с 4 по 10 октября.