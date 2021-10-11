В Москве открылся первый всероссийский форум классных руководителей

Вадим Карасев

Первый всероссийский форум классных руководителей начал свою работу в Москве. На площадке мероприятия собрались лучшие педагоги, депутаты и руководители общественных организаций, чтобы обсудить воспитательную работу в школе. С приветственным словом к классным руководителям обратился министр просвещения Сергей Кравцов.

"На первом месте в образовании стоит воспитание, на втором — обучение. Воспитание человека, будущего гражданина нашей страны, то, насколько он ответственно будет совершать поступки, уважать традиции, чтить историю, любить свою малую и большую родину, уважительно относиться к сверстникам и старшему поколению, во многом зависит от работы, которую мы проводим вместе. Эта неделя в России посвящена учителям — мы уделяем большое внимание каждому, кто отдаёт себя служению школьникам и системе образования. Для поддержки учительства и повышения статуса педагогов предстоит сделать многое. Ваши идеи лягут в основу тех решений, которые будут приниматься в будущем. Я уверен, что участники форума классных руководителей понимают те вопросы, которые есть в регионе и школе, обсудят их и дадут свои предложения. Мы открыты и ждём эти предложения, чтобы оказать вам необходимую помощь", - отметил он.

По итогам форума мы будет принят Меморандум, который послужит основой реализации государственной политики и работы Министерства просвещения РФ и других структур в области воспитания. Его будут обсуждать в том числе на круглых столах и панельных дискуссиях. По словам министра, в его разработке крайне важно участие самих педагогов, которые каждый день принимают непосредственное участие в просвещении и воспитании детей.

В ближайшие два дня участники форума на 12 тематических круглых столах разберут самые актуальные для профессионального сообщества темы. Многие из вопросов, которые запланированы к обсуждению ставили перед организаторами форума сами педагоги, когда заполняли анкеты для конкурсного отбора.

Все основные мероприятия транслируются в сообществе во ВКонтакте. К нему присоединилось уже около 15000 человек, а всего на сайте мероприятия более 50000 учителей зарегистрировались на трансляцию в качестве онлайн-зрителя.

