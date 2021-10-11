В Москве подписан Меморандум о развитии и поддержке классного руководства

Участники Первого Всероссийского форума классных руководителей единогласно приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства. Документ был подготовлен Минпросвещения России совместно с ведущими педагогами разных регионов, рассмотрен и дополнен региональными экспертами и участниками Первого Всероссийского форума классных руководителей.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что этот документ ляжет в основу государственной политики, и призвал педагогов к совместной реализации направлений работы, зафиксированных в Меморандуме.

«Сегодня завершается Неделя учителя, в рамках которой прошло много значимых для всего педагогического сообщества мероприятий. Мы поднимали вопросы, которые волнуют вас, узнавали о проблемах и обсуждали пути их решения. Хочу подчеркнуть, что мы будем делать всё для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы повышать статус учителя, чтобы страна знала своих героев», – обратился к участникам форума Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В Меморандуме зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах, безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства.