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В Польше заговорили о передаче СП-2 европейским хозяевам

В Польше заговорили о передаче СП-2 европейским хозяевам

Польский аналитик Даниэль Чижевский заявил, что спасти проект "Северный поток 2" могла бы его передача европейским владельцам – в этом случае он будет соответствовать газовой директиве ЕС и на него не распространятся ограничения.

В интервью "Польскому радио" Чижевский выдвинул инициативу о создании конгломерата компаний, на которые можно было бы оформить газопровод. Сейчас "Газпром" рассчитывает на согласие Конституционного суда Германии вывести СП-2 из-под юрисдикции евросоюзного законодательства, но не факт, что это произойдет; равно как и едва ли противникам проекта удастся его сорвать.

"Владельцем "Северного потока-2" мог бы стать конгломерат европейских компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда он будет соответствовать газовой директиве", – сказал он и перечислил компании – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о том, что запуск газопровода может затянуться до весны и в таком случае проект не сможет помочь Европе победить энергетический кризис, который, как ожидается, усугубится с наступлением зимних холодов.

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По материалам: uposters.ru

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