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В России обсудят, как влиять на соблюдение этических норм в глобальном медиапространстве

В России обсудят, как влиять на соблюдение этических норм в глобальном медиапространстве

Тема: III Евразийский женский форум


13:29  Автор: Никита Вятчанин



В рамках деловой программы III Евразийского женского форума 13 октября в Таврическом дворце состоится открытый диалог на тему «Женщины в медиа: эффективное партнерство в информационном пространстве». Участники обсудят вопросы, связанные с особенностями работы женщин в медиаотрасли.

Среди участников дискуссии — директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, замглавы Минцифры Бэлла Черкесова, руководители российских медиахолдингов, телеканалов, интернет-платформ.


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Авторитетные спикеры из мира медиакоммуникаций поднимут широкий круг вопросов. В частности, планируется обсудить, как женщины влияют на цифровую медиакультуру, какие тенденции характеризуют современный процесс трансформации медиапространства и медиабизнеса, каким образом влиять на соблюдение этических норм в современном медиапространстве.

Третий Евразийский женский форум, организованный Советом Федерации, пройдёт в Санкт-Петербурге 13-15 октября. Участие в нём примут представительницы более ста стран.


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По материалам: pnp.ru

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