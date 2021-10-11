В сети обсуждают фото Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки. Ранее его играл Джонни Депп

Вадим Карасев

В сети еще обсуждают Тимоти Шаламе в фильме "Дюна", ну а 25-летний актер уже представил фанатам своего следующего экранного персонажа. Вчера Шаламе опубликовал свое первое фото в образе Вилли Вонки — знаменитого сказочного героя из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", опубликованной в 1964 году. Последний раз ее экранизировал Тим Бертон в 2005 году, где Вонку сыграл Джонни Депп. Тимоти же перевоплотится в героя в новом фильме "Вилли Вонка", который станет приквелом к событиям, описанным в книге.





Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

Стоит отметить, что сама повесть уже дважды экранизировалась. В 1971 году в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" Мела Стюарта Вонку сыграл Джин Уайлдер, а в 2005 году у Тима Бертона в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" — Джонни Депп. В 2013 году в Лондоне был поставлен и мюзикл, режиссером которого стал Сэм Мендес.





Джин Уайлдер в образе Вилли ВонкиДжонни Депп в образе Вилли Вонки

На первом кадре из будущего фильма Шаламе предстает в классическом образе с цилиндром и бархатным фраком.

Съемки должны начаться этой осенью, а выход картины на экраны запланирован на 2023 год. Режиссером новой версии станет Пол Кинг.

Однако поклонники Шаламе уже явно сгорают от нетерпения. Пост актера собрал более четырех миллионов лайков, а подписчики едва сдерживают эмоции в комментариях.

Накорми меня шоколадкой!

— просят многие подписчики.





Напомним, что по сюжету повести Вилли Вонка является эксцентричным магнатом, владеющим шоколадной фабрикой. Однажды он объявляет, что хочет разыграть среди детей пять билетов, которые позволят им попасть на его фабрику, а также получить пожизненный запас шоколада. Одному из счастливчиков достанется и некий особый приз. Одним из победителей викторины становится маленький мальчик Чарли Бакет, который живет в очень бедной семье. Он же является и центральным персонажем повести.

В июле участники оригинального состава фильма 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" рассказали, что они с нетерпением ждут, когда Шаламе сыграет культовую роль.





Вы не можете убить историю Вилли Вонки. Так что все это очень хорошо. Это отличная история. И людям нравится любая другая версия, потому что это всегда интересно смотреть,

— рассказал Питер Острум, который первоначально играл Чарли Бакета.

Надя Бесчетникова