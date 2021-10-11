В Забайкалье проходит марафон хакатонов для школьников

На базе детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России для школьников Забайкалья стартовал марафон краевых хакатонов, приуроченный к Году науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Мастер-классы будут проходить в течение пяти дней, ребята будут решать задачи и создавать собственные проекты.

Директор детского технопарка Забайкальского края Сергей Илясов отметил, что такие мероприятия становятся своего рода площадкой для экспериментов, они дают возможность создавать и реализовывать совершенно новые идеи и проекты.

Участники трех первых хакатонов «It-хакатон», «VR/AR-хакатон» и «Аэро-хакатон» уже начали работу над конкурсными заданиями. Оценивать работу ребят будут эксперты детского технопарка «Кванториум».

15 октября состоятся защита проектов и награждение победителей.