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Задержанные в Турции по подозрению в шпионаже россияне оказались выходцами из Чечни

Задержанные в Турции по подозрению в шпионаже россияне оказались выходцами из Чечни

Россияне, задержанные несколько дней назад в Турции по подозрению в подготовке вооруженных операций с целью шпионажа, оказались выходцами из Чеченской Республики, передает РИА Новости со ссылкой на источники в полиции Турции.

Собеседник агентства подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что все шестеро задержанных имеют российское гражданство, и добавил, что все они приехали из одного региона — из Чечни. Официально турецкие правоохранительные органы эту ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее СМИ сообщили о задержании шестерых россиян в Стамбуле и Анталье, у них было изъято оружие с патронами, в том числе пистолеты с лазерными прицелами. По предварительным данным, задержанные готовили "вооруженные действия с целью получения конфиденциальной государственной информации", которую предполагали использовать для "политического и военного шантажа".

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По материалам: uposters.ru

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