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Завершаем день правильно: как подготовить свою энергетику ко сну

Завершаем день правильно: как подготовить свою энергетику ко сну

Сон — это не просто отдых, но и восстановление сил и энергетики, а также усвоение полученных за день знаний. Качественный сон — залог здоровья и энтузиазма, поэтому так важно соблюдать определенные правила, чтобы завершать день правильно и высыпаться ежедневно.


Бессонница, ночные кошмары, недосыпы — все это пагубно влияет как на здоровье, так и на энергетику. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку простые техники, которые помогут засыпать без усилий, завершая день на позитивной ноте, а вставать бодрыми и полными сил. Правила хорошего сна станут отличным способом наладить свой внутренний мир, обрести покой и свободу действий в реальной жизни.

1. Подготовка ко сну начинается с отказа от тяжелой пищи, которая будет мешать отдыху и перетруждать организм в ночные часы. Благодаря такой привычке вставать по утрам будет проще, а утро начнется с улыбки, а не с дурного настроения и плохого самочувствия.

2. Перед сном отказываются от активности, которая помешает уснуть: тяжелые физические нагрузки, генеральная уборка, перестановка мебели не помогут организму расслабиться и отдохнуть в ночные часы.

3. Полезно для энергетики принятие расслабляющих ванн с ароматическими маслами. Одно из самых эффективных средств — масло лаванды, которое мягко воздействует на нервную систему и помогает снять стресс, накопленный за день.

4. За несколько часов до сна специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют смотреть тяжелые фильмы и передачи, слушать громкую музыку и общаться с негативно настроенными людьми. Такой досуг приведет к возбуждению нервной системы и ослабит энергетику.


5. Готовясь ко сну, важно настроиться на позитивные мысли, подобрать себе наряд на следующий день, застелить постель любимым бельем и включить расслабляющую музыку.

6. Привычка перед сном пролистывать ленты социальных сетей — не самая лучшая подготовка ко сну. Телефон перед сном лучше отложить, чтобы не засиживаться допоздна, просматривая бесконечные посты и отвечая на комментарии.

7. Подготовка ко сну — это ежедневный ритуал, который нужно сделать приятным. Выполнение определенных действий поможет настраиваться на отдых и без труда засыпать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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