Зинаида Гречаный: Дружить гораздо выгоднее, чем враждовать

Молдавский политик убеждена, что в межгосударственных отношениях может быть больше деликатности и человечности

00:00 Автор: Никита Вятчанин

Что мешает Молдове и России укрепить сотрудничество, какими качествами должна обладать женщина-лидер и как женский фактор влияет на большую политику? Об этом в преддверии третьего Евразийского женского форума рассказала «Парламентской газете» его постоянная участница, экс-спикер парламента Республики Молдова, председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный.

- Зинаида Петровна, сегодня все больше женщин занимают места в руководстве национальных парламентов, международных организаций. На ваш взгляд, это меняет взаимоотношения между странами?

- Конечно, в какой-то степени это влияет на отношения между странами и делает их более гуманными. Тем не менее я придерживаюсь мнения, что при назначении на руководящие должности нужно учитывать прежде всего профессионализм, компетентность и опыт кандидатов. Все самые сложные вопросы во взаимоотношениях государств решаются не в зависимости от того, мужчина или женщина находятся в руководстве, а в результате профессионального и вдумчивого отношения к делу. При этом человеческий фактор, конечно, имеет большое значение, и некоторое женское влияние не помешает.

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- Ваш блок выступает за добрососедское сотрудничество с Россией. Насколько, как вы считаете, сегодня элиты и народ Молдавии готовы поддержать такой курс?

- Молдавская элита, к сожалению, раздроблена, в ней нет единства по многим вопросам, в том числе по вопросу отношения к России. Есть те, кто поддается идеологическим установкам некоторых политиков о том, что Россия — недружественная страна и что она не будет помогать Молдове. Однако большинство населения, и мне пришлось убедиться в этом во время моих многочисленных встреч с гражданами по всей стране, выступают за добрососедское сотрудничество между нашими странами. Люди понимают, что дружить гораздо выгоднее, чем враждовать.

- Каков ваш прогноз на развитие двусторонних отношений Молдавии и России, а также в многостороннем формате в рамках ЕАЭС или ОДКБ?

- Я считаю, что у наших стран есть ясная перспектива дальнейшего как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества в различных форматах. И приоритетом должно быть развитие конструктивного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Напомню, что благодаря усилиям бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона и поддерживающей его парламентской фракции Партии социалистов наша страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС в 2018 году, что дает нам преимущества в экономических отношениях со странами ЕАЭС.

К сожалению, реальность внесла свои коррективы в последний год — пандемия стала вызовом для всех государств мира. Кроме того, в Молдове практически абсолютную власть получили проевропейские силы, которые пытаются вести одностороннюю политику. Однако в условиях маленького государства с открытой экономикой, какой является Республика Молдова, это практически невозможно. Кроме того, между нашими странами исторически сложились отношения дружбы и сотрудничества. Поэтому я уверена в перспективе развития наших отношений.





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Если же говорить о перспективе сотрудничества в рамках ОДКБ, то напомню, что Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством и не входит ни в какие военные блоки.

- Нужно ли в Молдавии увеличивать число женщин на руководящих постах?

- В Молдове достаточно много умных, современных, профессионально подготовленных женщин. И, конечно, многие из них найдут свое достойное место на руководящих должностях в различных областях. Но я бы избегала слова «нужно» в данном случае.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должна в первую очередь обладать женщина-политик в современном мире?

- Прежде всего, женщина-политик должна обладать высокими профессиональными качествами, честностью. И в то же время женщина должна оставаться женщиной, это позволяет вносить в отношения больше деликатности и человечности.

Но самое главное — это то, что политик, будь он женщиной или мужчиной, должен любить свою страну и служить своему народу, а не быть марионеткой других сил.

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