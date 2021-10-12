Балет, сноуборд, журналистика: 10 фактов о Паулине Андреевой, которые вы могли не знать

Вадим Карасев

Сегодня известной российской актрисе Паулине Андреевой исполняется 33 года. Она считается одной из самых скрытных актрис российского кинематографа: редко дает интервью, почти не делится подробностями личной жизни и, в отличие от многих коллег, очень неохотно ведет соцсети.Известность Андреевой восемь лет назад принесла роль в сериале "Оттепель", где она сыграла певицу Дину. После этого ее актерский талант, яркая внешность и харизма просто не могли не остаться незамеченными. Покорила Паулина не только зрителей, но и известного кинорежиссера Федора Бондарчука, который влюбился в нее и предложил ей руку и сердце. Сейчас Паулина — успешная и востребованная актриса и сценаристка, жена и мать (вместе с 53-летним Бондарчуком они воспитывают пятимесячного сына Ивана). По случаю дня рождения Паулины Андреевой делимся самыми интересными фактами о ней.

1. Настоящее имя Паулины — Екатерина

Творческий псевдоним актриса взяла себе перед тем, как решила поступать в театральный вуз. А о том, что ее на самом деле зовут Катя, стало известно благодаря ее одноклассникам, которые рассекретили ее настоящее имя пять лет назад. Возможно, сама Паулина и не хотела бы, чтобы об этом стало известно широкой публике, так как сама она никогда не говорила, что ее имя — псевдоним.





2. Она могла бы стать журналисткой

После школы Паулина Андреева по совету учителей русского языка и литературы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Однако бросила учебу через два года и уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. Актриса признавалась, что не мечтала об актерской профессии с детства, а решение о поступлении в театральный вуз приняла спонтанно.

Я вырвалась из Питера, чтобы доказать всему миру, что я могу больше, чем думают. На тот момент я находилась в состоянии максимализма. Я хотела уехать из города и зажить самостоятельной жизнью,

— делилась она.





3. В детстве она хотела стать балериной

Детской мечтой Андреевой был балет. Однако в балетную школу ее не взяли из-за высокого роста (сейчас рост Паулины составляет 175 сантиметров). Тем не менее с танцами она свою жизнь все же связала и в 13 лет стала участницей балета "Тодес", в составе которого провела четыре года.





Федор Бондарчук и Паулина Андреева

4. Актриса может похвастаться прекрасными вокальными данными

Стать Андреева могла не только журналисткой, но и певицей — звезда хорошо поет. В сериале "Оттепель" она сыграла певицу Дину и самостоятельно исполнила песню Константина Меладзе, а также записала саундтрек к фильму Федора Бондарчука "Притяжение".В детстве родители отдали ее в музыкальную школу, но обучение продлилось недолго — Андреева была очень неусидчивой и вскоре занятия бросила.





Паулина Андреева в сериале "Оттепель"

5. Оставаться в форме ей помогают занятия спортом и генетика

Звезда может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. По словам Паулины, она занимается йогой и пьет много воды. Но она также отмечает, что немаловажную роль играет и генетика — родители у звезды стройные. Что касается питания, то на диетах она не сидит, а просто прислушивается к своему организму.

Я не употребляю в пищу то, от чего мне становится тяжело. Таким образом, часть продуктов отсеивается сама собой. Такой "отбор" ни в коем случае не связан ни с диетологами, ни с советами из журналов, сайтов или рекламы. Для меня это скорее личный баланс, который мне удобен,

— делилась она.





6. Она была "богиней сноуборда"

Андреева рассказывала, что в юности увлекалась экстремальными видами спорта и обожала сноуборд. Причем она не просто на нем каталась, но и исполняла профессиональные трюки. Сейчас, конечно, она уже так не рискует.

Я была богиней сноуборда. Я была очень крутая. Я прыгала на перила на сноуборде, переворачивала доску. Я делала grab — знаете такой элемент? Когда подпрыгиваешь с трамплина и прихватываешь доску. Кстати, это меня и подвело. Я думала, что сейчас красиво сделаю этот элемент. И сломала руку, но это мне было 15—16 лет. Мне наложили гипс, и уже на следующих выходных с гипсом я подумала, что будет еще круче, если я буду кататься с поломанной рукой. Дико рейтинги росли на горе. Я была бесстрашная. А теперь появилась ответственность за цельность конечностей. Понимаю, что если буду куролесить по горе, как раньше, и что-то сломаю, то подведу огромное количество людей. Не могу собой рисковать, стала бояться. И у меня такой теперь стиль езды — круто, но коротко,

— делилась она в шоу "Вечерний Ургант".





7. Она прячет личную жизнь от посторонних

Несмотря на то что она публичная персона, Андреева не хочет выставлять личную жизнь напоказ. Так, их свадьба с Бондарчуком была тайной. Они даже запретили своим гостям снимать торжество на телефоны. Скрыла пара и беременность актрисы. Своего сына Ивана супруги не показывают. В интервью Vogue Паулина отмечала, что не намерена делиться личным с посторонними людьми.

Я жадная до своей личной жизни. Где я живу, с кем, как — это все мое-мое, не отдам никому. Меня совершенно не волнует, что я кого-то перестану интересовать. Будет печально, если я перестану быть интересна как актриса, а все остальное... Количество подписчиков меня не волнует,

— признавалась она.





8. Она пишет стихи

Андреева признавалась, что иногда она пишет стихи, однако делает это исключительно для себя и не показывает даже мужу.

Это уходит в стол, это очень личное. Их никто не читал,

— говорила она.





9. Актриса владеет огнестрельным оружием

В сериале "Метод" актриса сыграла помощницу следователя. Для роли в фильме она занималась с педагогом по стрельбе и овладела огнестрельным оружием.

Я быстро научилась обращаться с пистолетом, кобура будто приросла, и я поняла, что мне очень нравится это чувство, которое дает оружие,

— рассказывала она.





Паулина Андреева в сериале "Метод"

10. В ее гардеробе почти нет пестрых вещей

Паулина Андреева считается одной из самых стильных женщин в российском кинематографе. В своих образах она делает ставку на элегантность, лаконичность и сдержанность и предпочитает однотонные наряды. Звезда избегает разноцветных и ярких вещей и отдает предпочтение классике: черный цвет — ее главный фаворит.





Мариана Панкина