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Депутат Разворотнева призвала определиться с содержанием ветхого жилья

Депутат Разворотнева призвала определиться с содержанием ветхого жилья

14:41  Автор: Дмитрий Литвинов



До сих пор понятие «ветхое жильё» — скорее литературная форма, чем конкретное понятие. Государство должно определиться, как содержать и обслуживать многоквартирные дома (МКД) в высокой степени износа, сказала «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Согласно Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства, семь процентов жилого фонда страны имеет износ больше 70 процентов, напомнила парламентарий. При этом по существующим правилам, переселению подлежат лишь аварийные дома, а понятие «ветхое жильё» сильно размыто.

12 октября вступил в силу приказ Минстроя, согласно которому здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут быть признаны ограниченно годными. Проживание в таких домах возможно только при условии постоянного мониторинга технического состояния, усиления или восстановления и конструкций.

Минстрой утвердил критерии ветхости домов


«Приказ Минстроя, определивший критерии ветхости домов, — это шаг в правильном направлении, но в этом вопросе нужны более существенные решения, — уверена Светлана Разворотнева. — Пока понятие «ветхое жильё» — скорее литературная форма, чем указание на то, что и как делать с такими домами».

Государству необходимо определиться, как содержать ветхие дома, поскольку денег, собираемых управляющими компаниями, явно недостаточно, отметила депутат.

Другой важный вопрос, по мнению Разворотневой, касается капремонта ветхого фонда: на его проведение требуется больше средств, чем в обычных домах, а, значит, нужно думать о софинансировании работ.



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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