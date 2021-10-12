Дочь осужденного "энергетического короля" Карина Каитова сыграла роскошную свадьбу в Москве

Вадим Карасев

23-летняя Карина Каитова, дочь "энергетического короля" Кавказа Магомеда Каитова, осужденного в прошлом году на пять лет за хищение 340 миллионов рублей, вчера отпраздновала в Москве свадьбу с Тимуром Узденовым. Избранник Карины — сын Али Узденова, являющегося вице-президентом АФК "Система". Сама Карина известна как светская героиня.





Тимур Узденов и Карина Каитова

Свои отношения влюбленные оформили еще в июне этого года, но первая церемония, судя по всему, была довольно интимной, и проводили ее в Турции. Ну а теперь молодожены решили закатить роскошный праздник для множества гостей. На вечеринке собравшихся развлекали кавказскими танцами, а пели в этот вечер Валерий Меладзе, Светлана Лобода, группа "Звери", Дима Билан и другие популярные артисты, как сообщает телеграм-канал Super.ru. По его данным, это торжество смело можно назвать одной из самых дорогих свадеб года.





Тимур Узденов и Карина Каитова в июне этого годаКарина Каитова на свадьбе в Москве





















Сама невеста также поднялась на сцену ради вокального номера, ведь Карина училась в Нью-Йорке в школе The New School, где постигала профессии певицы и диджея.

Карина известна также как светская героиня, про нее ранее писали Tatler и другие глянцевые издания, в качестве диджея она выступала на вечеринке Chanel, а также являлась послом бренда в России. При этом в сети немало публикаций и о том, что семья Карины связана с криминалом. Так, ее двоюродный брат, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Алий Каитов, получил тюремный срок за организацию убийства семи человек.

Отца Карины Магомеда Каитова называли " энергетическим королем" Кавказа. До 2011 года он был генеральным директором компании ОАО "МРСК Северного Кавказа", занимающейся электроснабжением региона. В 2020 году он был под следствием по делу о миллиардных хищениях (вменялся ущерб в размере четырех миллиардов рублей). В итоге он был признан виновным в хищении 340,1 миллиона рублей путем списывания на подконтрольные структуры части средств, уплаченных потребителями за электроэнергию. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2019 году Алексей Навальный выпустил расследование о деятельности, имуществе и доходах клана Каитовых, где упоминались и огромные особняки, и дорогие часы, и другие предметы роскоши. Точных данных о состоянии семьи нет.





Муж Карины Тимур Узденов не такой публичный человек, и даже не ведет инстаграм, по крайней мере, открытый для всех (прежняя страница, которую отмечала Карина на снимках, удалена, а сейчас она своего возлюбленного уже не отмечает).

Его деятельность связывают с бизнесом. Так, в ряде изданий сообщалось, что Узденов является бенефициаром компании, которая управляет сетью АЗС в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.









Надя Бесчетникова