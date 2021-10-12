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Фильм "Купе №6" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар"

Фильм "Купе №6" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар"

Фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), созданный при поддержке Минкульта РФ, попал в список претендентов на премию "Оскар" от Финляндии, передает РИА Новости со ссылкой на финскую кинопалату.

Картина "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - приводит агентство заявление кинопалаты.

Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, картина повествует о путешествии двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х. Студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) пытается сбежать от своей таинственной московской любви и вынуждена разделить долгую поездку на поезде с грубоватым русским шахтером (Юра Борисов). Случайное соседство помогает обоим пассажирам купе №6 осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Кинолента уже удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, а также получила главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме за лучший иностранный фильм.

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По материалам: uposters.ru

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