Фильм "Купе №6" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар"
Фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), созданный при поддержке Минкульта РФ, попал в список претендентов на премию "Оскар" от Финляндии, передает РИА Новости со ссылкой на финскую кинопалату.
Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, картина повествует о путешествии двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х. Студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) пытается сбежать от своей таинственной московской любви и вынуждена разделить долгую поездку на поезде с грубоватым русским шахтером (Юра Борисов). Случайное соседство помогает обоим пассажирам купе №6 осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.
Кинолента уже удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, а также получила главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме за лучший иностранный фильм.