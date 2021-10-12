Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

00:55 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки.

По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам. «Нам нужен смелый коллективный рывок, чтобы положить конец пандемии и обеспечить устойчивое и всеобъемлющее восстановление мировой экономики», — цитирует РИА «Новости» слова генсека.

Как отметил Гутерреш, прогнозы показывают, что мир находится в середине восстановления мировой экономики: рост ВВП составляет 5-6%, однако многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают от этих показателей.

«Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %. Менее 2% очень небольшого валового внутреннего продукта», — сказал он.

Генсек ООН призвал увеличить объем инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление. Он также призвал G20 продлить инициативу по приостановке обслуживания долга до следующего года и распространить ее на страны со средним уровнем дохода.

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Ранее ООН в своем докладе отметила, что мировая экономика из-за пандемии коронавируса испытала крупнейший за последние 90 лет спад, затронувший самые уязвимые слои общества. Из-за этого достижение целей устойчивого развития может замедлиться на 10 лет.

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