Итальянское блюдо XVI века установило рекорд на аукционе

Вадим Карасев

Блюдо XVI века, приписываемое Никола да Урбино, продано за 1 236 000 фунтов стерлингов (1,721 миллиона долларов), что устанавливает новый мировой рекорд аукционной цены на майолику и намного превышает предпродажную оценку блюда в 80 000–120 000 фунтов стерлингов (109 000–163 000 долларов США).

Никола да Урбино был мастером росписи глазурованной керамической посуды (майолики), работавшим в городе Урбино между 1520 и своей смертью в 1537/8 году. Долгое время его полное имя оставалось неизвестным, и лишь в 1980-х годах в архивах Урбино нашли упоминания, что художника звали Никола ди Габриэле Сбраге (под именем Никола да Урбино известен еще и мастер майолики Никола Пеллипарио, около 1480–1540/1547). Его специальностью был стиль «историато», то есть сюжетная живопись, использовавшая те же библейские, исторические и мифологические сюжеты, которые использовались в станковой живописи эпохи Возрождения. Тарелки и чаши расписывались с тем же утонченным реализмом и перспективой, которые использовались старыми мастерами эпохи Возрождения, и часто копировались или были сильно вдохновлены конкретными работами. За высокое мастерство художника называли «Рафаэлем майолики». Он работал при дворе Франческо Мария I делла Ровере, герцога Урбино, и его жены Элеоноры Гонзага, которая была старшим ребенком Франческо II, маркиза Мантуанского и его жены маркизы Изабеллы д'Эсте, влиятельной покровительницы искусств. Двор ее дочери в Урбино отражал утонченность ее матери, а Элеонора была другом и покровителем многих величайших авторов, поэтов и художников того времени.

Блюдо имеет диаметр 28 сантиметров и покрыто росписью на тему библейской истории о Самсоне и Далиле. Художник изобразил, как филистимляне хватают Самсона после того, как Далила остригла ему во сне волосы. Герои расположены на архитектурном фоне эпохи Возрождения в одноточечной перспективе.

Нынешние владельцы унаследовали блюдо от торговца и антиквара из Глазго Джеймса Юинга, который путешествовал по Италии в 1844–1845 годах, покупая произведения искусства. Блюдо было найдено неучтенным и нераспознанным в выдвижном ящике шкафа в Лоувуд-Хаусе, загородном доме недалеко от Мелроуза на юге Шотландии, где потомки Джеймса Юинга жили с 1947 года.Тщательное исследование специалистов аукционного дома Lyon & Turnbull помогло установить личность художника. Это первый случай появления на рынке майолики произведения раннего периода творчества Никола да Урбино.