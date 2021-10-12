"Я люблю издеваться над толстыми": BadComedian раскрыл, почему высмеивает полных людей
30-летний Евгений Баженов, более известный как блогер BadComedian, дал откровенное интервью Ирине Шихман, раскрыв, почему любит издеваться над толстыми людьми.
"Я люблю эту шутку. Я люблю издеваться над толстыми, потому что я сам был толстым", — цитирует Евгения Баженова Medialeaks.
BadComedian в Youtube-шоу "А поговорить" сравнил самого себя с шаром, говоря о том, каким он был в детстве. По словам блогера, он был "прямо огромным, толстым".
"Во многом, наверное, у меня характер и все шуточки язвительные поэтому и образовались, потому что я был толстым. И в одной из школ, в которой я учился, надо мной издевались. Чтобы не издевались, надо издеваться над остальными, подтрунивать, шутить, придумывать что-то", — считает Баженов.
По словам BadComedian, его открыто называли толстым. Сейчас же он порой не может удержаться в своих обзорах от шуточек над полными людьми.
Как писал NEWSTES, ранее Катя Клэп объявила о помолвке с BadComedian, похваставшись роскошным кольцом.