Экс-бойфренда Кайли Дженнер рэпера Tyga обвинили в домашнем насилии

Вадим Карасев

22-летняя инстадива и модель Камарин Свенсон обвинила своего 31-летнего экс-возлюбленного рэпера Tyga в домашнем насилии. Первым об этом сообщил американский таблоид TMZ. Его источники рассказали, что накануне в районе трех часов ночи девушка появилась у дома своего бывшего бойфренда якобы в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным портала, девушка кричала и просила пустить ее внутрь, а молодой человек был против.





Камарин Свенсон и рэпер Tyga

Позже рэпер применил к бывшей подруге физическую силу, после чего мать забрала ее домой. Уже дома мама Свенсон сообщила в полицию о случившемся. Приехавшим на вызов сотрудникам Камарин рассказала, что экс-бойфренд избил ее, а также рассказала о домашнем насилии в отчете.

Позже Камарин опубликовала в своем инстаграме фото с синяками на лице и обратилась к репортерам TMZ:

Журналисты TMZ, я стала жертвой эмоционального, психологического и физического абьюза, и больше не собираюсь это скрывать.





Камарин Свенсон

Свенсон также опубликовала скрин переписки с бывшим бойфрендом, который опровергает версию инсайдеров о том, что девушка приехала к дому рэпера против его воли. Из этих сообщений становится понятно, что Tyga ждал Камарин и даже сам вызывал ей такси, а потом несколько часов удерживал ее в доме.

Я не кричала и не была незваной гостьей в доме. Когда я попыталась уйти, он меня остановил, а потом удерживал в доме еще несколько часов,

— объяснила Камарин в комментариях к скрину.





Следом девушка опубликовала короткий ролик, где она запечатлена с синяками на лице, в подписи к которому призналась, что ей стыдно говорить о случившемся, однако это единственный способ постоять за себя. Сам рэпер Tyga пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Сегодня он должен предстать перед полицией и рассказать ее сотрудникам свою версию случившегося.









Впервые о романе рэпера Tyga и Камарин Свенсон стало известно весной этого года, а уже в июле папарацци засняли модель с кольцом, напоминающим помолвочное. До Камарин рэпер около двух лет встречался с Кайли Дженнер, однако в начале 2017 года стало известно об их расставании. После разрыва Кайли еще неоднократно проводила время в компании экс-возлюбленного, чем провоцировала слухи об их воссоединении.









Яна Марковская