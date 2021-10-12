Йога: простые асаны, которые помогут правильно начать день

Вадим Карасев

С утра всем необходима энергия и положительные эмоции, чтобы день прошел успешно. Простые асаны из йоги помогут взбодриться, восполнить запас сил и запустить работу всего организма.

Регулярные упражнения станут прекрасной полезной привычкой для тех, кто хочет оставаться полными сил и бодрости, поддерживать организм в тонусе и выполнять запланированные дела без особых усилий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выучить простые асаны, чтобы каждое утро упражняться, наполняясь энергией бодрости.

Асана для утреннего пробуждения. Зарядиться бодростью, прогнать хандру и поддержать организм в тонусе будет проще, если после пробуждения занять положение сидя, вытянуть ноги и наклоняться к ним, держа спину прямой. Сначала руками дотрагиваются до пальцев ног, затем сгибают руки в локтях, ложась на ноги всем телом. В этом положении нужно задержаться от 1 до трех минут в зависимости от физической подготовки. Это упражнение помогает укрепить мышцы и нормализовать пищеварение.

Утренняя асана для бодрости. Положение — на четвереньках, ладони упираются в пол строго под плечами, руки прямые. На выдохе спину прогибают вниз и запрокидывают голову. Выдыхая, спину выгибают вверх, а голову прижимают к груди. Благодаря такому упражнению усиливается кровообращение, что помогает мозгу проснуться, а организму — зарядиться бодростью.

Асана для начала дня. Для выполнения асаны занимают позу стула — ноги расставляют на ширине плеч, приседают таким образом, словно хотят сесть на стул и поднимают руки вверх. Асану удерживают в течение 30-40 секунд, втягивая пресс и расслабленно дыша. Упражнение укрепляет мышцы, наполняет тело энергией и бодростью.