Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кабмин в два раза снизит квоту на временное проживание иностранцев в России

Кабмин в два раза снизит квоту на временное проживание иностранцев в России

Кабмин в два раза снизит квоту на временное проживание иностранцев в России

21:22  Автор: Жанна Звягина



Правительство в 2022 году в два раза снизит квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание (РВП) в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Судя по документу, в следующем году иностранцам и лицам без гражданства будет выдано 18 955 разрешений. Больше всего РВП получит столица (1 500), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600).

В этом году кабмин выделил квоту почти на 38,7 тыс. разрешений иностранцам, в прошлом году — на 60,2 тыс., в 2019 году — на 83,4 тыс., а в 2018-м — 90,3 тыс.

Как изменятся правила въезда иностранцев в Россию


В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощённом получении вида на жительство для иностранных инвесторов и членов их семей, отменив для них стадию получения разрешения на временное проживание.



#мигранты


201
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Экс-бойфренда Кайли Дженнер рэпера Tyga обвинили в домашнем насилии
Экс-бойфренда Кайли Дженнер рэпера Tyga обвинили в домашнем насилии
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит
Нейросеть восстановила скрытое изображение под картиной Пикассо
Нейросеть восстановила скрытое изображение под картиной Пикассо
Платформы, меховые тапки и цветные каблуки: какую обувь носить этой осенью
Платформы, меховые тапки и цветные каблуки: какую обувь носить этой
Школьники и студенты могут принять участие в проекте «Ледокол знаний. Homo Science project»
Школьники и студенты могут принять участие в проекте «Ледокол знаний.
В Чувашии пройдет слет студотрядов Приволжского федерального округа
В Чувашии пройдет слет студотрядов Приволжского федерального округа
В Курской области продолжат создавать новые мастерские в колледжах
В Курской области продолжат создавать новые мастерские в колледжах
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
Привет хейтерам: Лиззо провоцирует публику "голым" платьем на вечеринке в Лос-Анджелесе
Привет хейтерам: Лиззо провоцирует публику "голым" платьем
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе
В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой грамотности
В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой

Топ на сегодня

Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз расстроил поклонников
"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз
Шепотки и заговоры на примирение свекрови и невестки
Шепотки и заговоры на примирение свекрови и невестки
"Я люблю издеваться над толстыми": BadComedian раскрыл, почему высмеивает полных людей
"Я люблю издеваться над толстыми": BadComedian раскрыл,
Польза музыки и пения: открываем чакры и очищаем энергетику
Польза музыки и пения: открываем чакры и очищаем энергетику

Еще по теме

В России установили квоты на иностранцев
Квота на иностранных рабочих для Башкирии сокращена на четверть
Кабмин сократил число квот на временное проживание в России на 2017 год
Кабмин установил квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России