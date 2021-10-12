Кабмин в два раза снизит квоту на временное проживание иностранцев в России

21:22 Автор: Жанна Звягина

Правительство в 2022 году в два раза снизит квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание (РВП) в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Судя по документу, в следующем году иностранцам и лицам без гражданства будет выдано 18 955 разрешений. Больше всего РВП получит столица (1 500), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600).

В этом году кабмин выделил квоту почти на 38,7 тыс. разрешений иностранцам, в прошлом году — на 60,2 тыс., в 2019 году — на 83,4 тыс., а в 2018-м — 90,3 тыс.

Как изменятся правила въезда иностранцев в Россию

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощённом получении вида на жительство для иностранных инвесторов и членов их семей, отменив для них стадию получения разрешения на временное проживание.

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