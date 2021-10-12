Ксения Собчак о смертельном ДТП со своим участием: "Могу помочь только связями"

Вадим Карасев

Второй день в сети активно обсуждают сочинскую аварию с участием 39-летней Ксении Собчак, в результате которой погибла женщина. Вчера телеведущая прокомментировала ДТП и объяснила, что автомобиль, на котором она ехала, и водитель были не ее. Кроме того, она сказала, что не просила водителя ехать быстрее, а сама в итоге получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Несмотря на слова Собчак, ее подвергли критике, назвав едва ли не виновницей ДТП и осудив за то, что она покинула место аварии и отправилась в аэропорт. Позже в сети появилось видео, на котором журналистка заходит в здание аэровокзала. Общественности показалось, что Ксения выглядит довольно хорошо для человека, который только что стал участником смертельного ДТП.





В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она отметила, что ее пытаются уличить в том, чего на самом деле не было.

По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в свой адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (администрация президента. — Прим. ред.), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит", мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть, и расписанную хронологию — тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго — ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели в **** от того, чего избежали, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да? Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в **** дошла до другой машины и уехала домой, после того как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали "Собчак осталась на месте происшествия и ***** не сделала", — это неконструктивно, это бредово,

— объяснила она.





Ксения также сказала, что вторая пострадавшая в ДТП девушка, о смерти которой вчера сообщили СМИ, на самом деле жива, а с ее родными телеведущая поддерживает связь.

Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая, — ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос о ее дальнейшим лечении в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне,

— добавила Ксения.

Она также добавила, что пытается выйти на связь с родными погибшей девушки.

Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы, так уж случилось, остались живы. Такова реальность,

— заключила Собчак.

Напомним, что автомобиль Mercedes, на котором ехала звезда, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения погибла женщина. Водитель и другая пассажирка Volkswagen получили серьезные травмы и были госпитализированы. Водитель автомобиля Mercedes свою вину в ДТП признал.





Мариана Панкина