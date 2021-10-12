Культурный марафон» в этом году будет посвящен кинематографу



Ежегодная акция «Культурный марафон» пройдёт с 8 ноября по 10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приёмы используют. Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и «Яндекс».

Цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым предметом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать своё мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» вместе с методистами и экспертами образовательных проектов «Яндекса». Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счёт каких приёмов создатели фильмов держат зрителя в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке http://education.yandex.ru/culture. Присоединиться к проекту могут все желающие: учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы – умные колонки «Яндекс.Станция Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.

«Важно, чтобы каждый ребёнок мог найти в школе занятия для любых своих увлечений, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. «Культурный марафон» должен помочь ребятам раскрыть творческий потенциал и сделать учёбу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции «Культурный марафон». Министерство культуры вместе с Министерством просвещения и «Яндексом» проводит её ежегодно в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году «Культурный марафон» посвящён кинематографу – 125 лет назад в России прошёл первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз – грамоту, сертификат и много других подарков – есть у каждого участника», – сказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«В этом году «Культурный марафон» выходит за рамки классических школьных предметов. Это логично продолжает миссию проекта – не проверять знания, а давать новые, вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать познанием. Кино – молодое искусство, близкое и понятное каждому. Полезно попробовать сделать просмотр фильмов частью образования, расширить кругозор ребят и стимулировать дискуссию об искусстве и творчестве. Эти навыки помогут школьникам и в учёбе, и в жизни», – подчеркнула генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Над тестом работали доцент кафедры драматургии кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской школы Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор «КиноПоиска» Елизавета Сурганова, а также другие редакторы «КиноПоиска», методисты «Яндекс.Учебника» и эксперты образовательных проектов «Яндекса».

Первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.